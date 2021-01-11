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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة انضباط موسعة بشوارع زفتي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:32 م
متابعة تطبيق الإجراءات
متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قاد المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتي، مساء اليوم، حملة موسعة جابت شوارع مدينة زفتي، لمتابعة تطبيق أصحاب المقاهي والمحلات للإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة ومدى التزامهم بحرم الطريق وعدم التعدي عليه.

وأسفرت الحملة عن قيام قسم الإشغالات بمجلس مدينة زفتي بتحرير عدة مخالفات ورفع الإشغالات المتواجدة بالطريق العام، كما جرى سحب عدد من رخص قيادة للوقوف صف ثان والسير عكس الاتجاه بمعرفة إدارة المرور.

وتابع سراج - خلال الحملة - نظافة الشوارع الجانبية ورفع القمامة والأتربة الموجودة بها ووجه برفع كافة الأتربة والقمامة بانتظام، وكذلك نوه للجميع بأن الحملات مستمرة على كافة المحلات والأسواق بالمركز وأنه لا تهاون مع أي خروج علي النظام.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة نائبي الرئيس مجاهد الدرف، للمدينة، واحمد توفيق للقري، وسكرتير عام المجلس، محمد عويس، قسم الإشغالات بمجلس مدينة زفتي، وقوة من قسم شرطة زفتي، والمرور والإشغالات، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائب المحافظ الدكتور أحمد عطا.

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