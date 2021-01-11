مقتل طفلين وإصابة 10 بانفجار لغم في درعا السورية

لقي طفلان مصرعهما وأُصيب 10 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي جنوب سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله، إن لغما من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في الحي الشرقي من مدينة الشيخ مسكين؛ مما أسفر عن مقتل طفلين وجرح 10 أطفال آخرين معظمهم من أسرة واحدة.يذكر أن التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها زرعت المفخخات والألغام قبل انهزامها، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار هذه المخلفات في المدنيين وتتسبب في مقتل وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.