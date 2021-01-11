تأجيل محاكمة مستريح الشرقية المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين لـ8 فبراير

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مستريح الشرقية عادل عبد الرحمن، بتهمة توظيف الأموال، لجلسة 8 فبراير المقبل.وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية فى الجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين.وأوضح صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن اليوم كانت ثانى جلسات محاكمة المتهم بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال، وحضر المتهم وسط حراسة مشددة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 8 فبراير المقبل.وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغ جديد، وانضم فى جلسة اليوم 62 مبلغ جديد ليصبح عدد المبلغين حتى الآن 140 ضحية.