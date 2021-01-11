كورونا.. إعلان حالة الطوارئ في 3 محافظات باليابان

تتجه الحكومة اليابانية نحو توسيع نطاق حالة الطوارئ المعلنة في طوكيو و3 محافظات مجاورة لتشمل ثلاث محافظات يابانية أخرى في غرب البلاد خلال هذا الاسبوع؛ وذلك لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".وبحث رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين- مع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو والوزير المسؤول عن الاستجابة لجائحة "كورونا" ياسوتوشي نيشيمورا، مسألة إعلان حالة الطوارئ.. متفقين على المضي قدمًا في الترتيبات لإصدار إعلان آخر لحالة الطوارئ بعد الاستماع من الخبراء.ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب حكام محافظات (أوساكا - هيوجو - كيوتو) يوم السبت الماضي أن توسع الحكومة المركزية نطاق حالة الطوارئ لتشمل مناطقهم.ومن المتوقع أن تنظر الحكومة اليابانية في تضمين محافظتين بوسط البلاد هما (آيتشي - غيفو) إلى هذا التدبير حيث يخطط حاكما المحافظتين تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ غدًا الثلاثاء.يُشار إلى أن طوكيو و3 محافظات مجاورة هي (تشيبا - كاناجاوا - سيتاما) قد دخلت يوم الجمعة الماضي في حالة طوارئ لمدة شهر؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".يذكر أنه من خلال إعلان حالة الطوارئ، تمكن الحكومة المركزية السلطات المحلية من مطالبة الناس بالبقاء في المنازل قدر الإمكان ودعوة المطاعم لتقصير ساعات العمل.