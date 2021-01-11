رابط مصلحة الضرائب المصرية البوابة الإلكترونية والخدمات المتاحة

يبحث كل يوم عدد كبير من المواطنين عن مصلحة الضرائب المصرية البوابة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المتاحة خلالها مثل وظائف مصلحة الضرائب المصرية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وغيرها من الخدمات المتاحة عبر موقع مصلحة الضرائب.

ونرصد من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها موقع مصلحة الضرائب البوابة الإلكترونية

وظائف مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع عدد 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني وذلك لأحكام المادة الخامسة عشر من القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 .

المستندات المطلوبة لوظائف مصلحة الضرائب

1 – صورة من المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية في تاريخ الإعلان.

4- صورة من شهادة أداء/الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق للإعلان باسم وزارة المالية

6- صورة شخصية.

7- صورة من شهادة الخبرة/ التدريب للمتقدمين للفئة أ فقط

شروط التقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية

1 -أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

3- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل اقامة له ببطاقة الرقم القومى في تاريخ هذا الإعلان.

4- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها.

5- بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل. مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنه على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). بالنسبة للفئة (ب) بكالوريوس في علوم الحاسب الالي او تكنولوجيا المعلومات والإحصاء وعلوم الحاسب أونظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

ويرجي الانتباه انه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة

خطوات التسجيل في المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

اولا قم بالدخول إلى موقع مصلحة الضرائب من هنا www.eta.gov.eg .

قم بإنشاء حساب مستخدم جديد، بحيث يتم اختيار اللغة وإدخال بيانات (الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني ويجب أن يكون خاصا بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور).

ثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، من خلال اختيار (بوابة الممول) ومن داخلها يتم اختيار (اربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود) ويتم إدخال البيانات الآتية رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2، ثم يقوم الممول بالضغط على (بحث).

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ملحوظة: كود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهما من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو يقوم الممول بالحصول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر.

يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2 ، بشرط أن يكون رقم الموبايل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا، بعد قيام الممول بإدخال البيانات تظهر شاشة بيانات الممول، وفي حالة كونها صحيحة يقوم الممول بالضغط على (تأكيد)، وسيتم إضافة الممول فى قائمة الممولين وتظهر رسالة (لقد تمت إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح).

ثالثًا إضافة وكلاء عن الممول.

يذكر أن موقع مصلحة الضرائب يقدم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.