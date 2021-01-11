رحاب الجدل.. كيف سخر رواد تويتر من أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل؟

أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

هاشتاج رحاب الجدل

تصدرت رحاب الجمل وباسم سمرة تريند تويتر وتردد اسمها على مواقع السوشيال ميديا، وذلك عقب جلسة الصلح بينها وبين باسم سمرة والتي كانت بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي، وقام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومغردون تويتر بعمل كوميكسات ساخرة من هذه القصة، تحت هاشتاج رحاب الجدل.في بداية القصة اتهمت رحاب الجمل الفنان باسم سمرة بأنه سكران، وقالت في وقائع سردتها أنه حينما تشاجر مع زميله محمد رمضان في حفل زفاف، وتطاول على المطرب الشعبي عمر كمال في حفل آخر، وهو ما حدث لكونه لم يكن في وعيه، وتغاضى الثنائي الآخر عن الأمر.واستكملت رحاب الجمل حديثها بأن هذا الفنان السكران تواجد، الجمعة الماضية، في بروفة تصوير أحد الأفلام التي تشارك فيها ولم يكن في وعيه، وأصر على أن يقوم بتناول مخدر الحشيش خلال تواجد فريق العمل، وهو ما رفضوه، فما كان منه إلا التعدي عليهم لفظيا والاشتباك معهم في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الجميع.وشددت الفنانة المصرية على كونها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام من أجل الحصول على حقها، وستعفي زملاءها من الشهادة ضد باسم سمرة، خاصة أن تفريغ الكاميرات الخاصة بالمراقبة سيكون كافيا.قال أحد مغردون تويتر: "ممكن أراهن دلوقتي إن باسم سمرة أتصالح مع رحاب الجمل وهو برضه شارب مش بعيد يكون قالها الاه الفنانة روچينا".بينما قال مغرد آخر ساخرًا: صورة رحاب الجمل وباسم سمرة دي اسطورية واي comic معمول عليها مضحك بشكل غير طبيعيوقال مغرد ثالث: كل ما اشوف صور رحاب الجمل وباسم سمرة بضحك