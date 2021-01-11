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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة من موقع وزارة الصحة والسكان

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:14 م
تكليف الصيادلة
تكليف الصيادلة
الدستور
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يبحث الأطباء عن رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة من موقع وزارة الصحة والسكان، حيث أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان بالتنسيق من قبل الفئات الخريجين بكلية الصيدلة كالاتي:

1 - دفعة 2018 دور أول وثاني.

2 - دفعة 2019 فبراير ويناير.

3 - دفعة 2020 دور أول وثاني وفبراير ويناير.

رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة من موقع وزارة الصحة والسكان

وننشر هنا في "الدستور" رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة من موقع وزارة الصحة والسكان، ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة لشئون التكليف، سيتم التكليف بنظام التنسيق الإليكتروني العام طبقا لقواعد التوزيع، ويمكن للخريجين من كلية الصيدلة، أن يقوموا بالتسجيل عبر الرابط التالي: mhealth.cu.edu.eg.

خطوات التسجيل الالكتروني عبر رابط تسجيل الرغبات

ويقوم الخريج بتسجيل البيانات الخاصة كالاتي:
1- الاسم الرباعي.
2 - رقم الهاتف.
3 - اسم الأم رباعي.
4 - الرقم القومى.
5 - رقم الخريج ويجب الاحتفاظ بهذا الرقم لاستخدامه عند تسجيل الرغبات.
6 - الدفعة التي تخرجت منها.
7 - اسم الجامعة، حددّ القسم "عام إكلينيكي".
8 - كتابه المحافظة.
9 - تاريخ الميلاد.
10 - عنوان السكن الخاص به.
11 - على خريجي جامعات الألمانية، والبريطانية في مصر، ضرب نسبتهم المئوية في 46، للحصول على التراكمي المطلوب، وعلى خريجي جامعات جامعة الدلتا، والأهرام الكندية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وسيناء، وفاروس، وهليوبوليس إدخال الـ GPA.

قبل التسجيل يجب انت تعرف:

1 - في حال عدم التمكن من الحصول على الرقم القومي لن يتمكن الخريج من الدخول على الموقع بعد ذلك لتسجيل الرغبات.

2 - عند وجود خطأ في الاسم، قم بإرسال فاكس بصورة البطاقة وتوضيح نوع الحركة المرادة "حركة تكليف الصيادلة 2020" وتوضيح نوع المشكلة "اسم خاطئ" وتوضيح الموبايل والدفعة والدور والجامعة وكتابة الاسم الخطأ والاسم الصحيح إلى 2794262702.

3 - عند عدم وجود الاسم عليك التوجه إلى مكتب التكليف في 9 شارع عماد الدين أمام سينما كوزموس الدور الثاني بالقاهرة مصطحبًا شهادة التخرج بالدرجات.

ووفقا لتعليمات الإدارة العامة لشئون التكليف، فإنه ينبغي على الطلاب خريجي الجامعات الألمانية، والبريطانية في مصر، القيام بضرب نسبتهم المئوية في 46، لتمكنهم من الحصول على المجموع التراكمي المطلوب، وأما خريجي جامعات جامعة الدلتا، والأهرام الكندية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وسيناء، وفاروس، وهليوبوليس إدخال الـgpa.

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والتكليف هو عبارة عن تكليف خريجي الصيدلة للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو من انتهاء الفترة التدريبية.

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