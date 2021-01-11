اليمن تعلن تأييدها لتصنيف الإدارة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام شامل في البلاد.وأكدت الحكومة اليمنية دعمها لتصنيف الإدارة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.