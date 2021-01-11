



موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة 2021

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن صرف منحة ال 500 جنيه شهريا والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها للفئات الأكثر تضرر من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لشهر يناير الجاري خلال أيام قليلة عقب التأكد من تنقية الكشوفات من أسماء الغير مستحقين للمنحة وفقا للشروط التي وضعتها اللجنة المختصة بفحص كافة بيانات المتقدمين للحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والذين تأثروا كثير في مصادر كسب رزقهم من جراء انتشار الفيروس الذي أدى إلى تحديد حركة الاقتصاد في مصر وكافة بلدان العالم.





طرق الاستعلام عن منحة السيسي

يمكن للمتقدمين للحصول على منحة ال 500 جنيه شهريا الممنوحة المتضررين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الاستعلام عنها ب 3 طرق هي:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا)





الاتصال بالخط الساخن على الرقم 142 وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة





الاتصال بأرقام وزارة القوى العاملة والهجرة الأرضية على الرقم 0222609361





أعداد المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه





يبحث قرابة 2 مليون و 600 ألف مواطن عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة عبر المنصات الإلكتروني وهم أعداد المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك وفقا لآخر إحصائيات لوزارة القوى العاملة والهجرة بقيمة إجمالية 2 مليار و 250 مليون جنيه وذلك لضمان حياة كريمة لأكثر الفئات تضررا في ظل ركود الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





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مازال البحث عنوالتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها للفئات الأكثر تضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يحتل محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع ازدياد أعداد المصابين بالفيروس اللعين في موجته الثانية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعد صرف المنحة وأعداد المستفيدين وطرق الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة القوى العاملة.