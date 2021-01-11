رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة 2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:11 م
منحة العمالة
منحة العمالة
شيماء حسين
طباعة
مازال البحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة 2021 والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها للفئات الأكثر تضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يحتل محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع ازدياد أعداد المصابين بالفيروس اللعين في موجته الثانية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعد صرف المنحة وأعداد المستفيدين وطرق الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة القوى العاملة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة 2021

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن صرف منحة ال 500 جنيه شهريا والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها للفئات الأكثر تضرر من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19  لشهر يناير الجاري خلال أيام قليلة عقب التأكد من تنقية الكشوفات من أسماء الغير مستحقين للمنحة وفقا للشروط التي وضعتها اللجنة المختصة بفحص كافة بيانات المتقدمين للحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والذين تأثروا كثير في مصادر كسب رزقهم من جراء انتشار الفيروس الذي أدى إلى تحديد حركة الاقتصاد في مصر وكافة بلدان العالم.

طرق الاستعلام عن منحة السيسي 

يمكن للمتقدمين للحصول على منحة ال 500 جنيه شهريا الممنوحة المتضررين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الاستعلام عنها ب 3 طرق هي:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الاتصال بالخط الساخن على الرقم 142 وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة

الاتصال بأرقام وزارة القوى العاملة والهجرة الأرضية على الرقم 0222609361

أعداد المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه


يبحث قرابة  2 مليون و 600 ألف مواطن عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة عبر المنصات الإلكتروني وهم أعداد المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك وفقا لآخر إحصائيات لوزارة القوى العاملة والهجرة بقيمة إجمالية 2 مليار و 250 مليون جنيه وذلك لضمان حياة كريمة لأكثر الفئات تضررا في ظل ركود الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

اقرأ أيضاً



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة