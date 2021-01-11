فيديو يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إسقاط ترامب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لامرأة أمريكية بيضاء وهي تطلب من أبنائها الأربعة الركوع والصلاة للنساء من ذوي البشرة السوداء، في فيديو أثار جدلا وحظي بإعجاب أكثر من 13 مليون متابع على تطبيق "تيك توك".وانقسم متابعو هذه المرأة، جوستين تشامبيون، التي أطلق عليها اسم "تينيشامب" على "تيك توك"، بين مؤيد ورافض لعقيدتها غير التقليدية.ويُظهر الفيديو "تشامبيون" من ولاية كاليفورنيا، مع أبنائها الأربعة الصغار وهم يلعبون في الهواء الطلق، وعلقت عليه: "أنا أعَلِم أولادي البيض كيف يتصرفون".وقالت تشامبيون، بينما ينحني أبناؤها وسط ضحكاتهم: "النساء السود هن السبب في أن دونالد ترامب لم يعد رئيسا لنا"، وتابعت: "إنهم يسيرون في أرجاء المكان وهم يهتفون لكل النساء السوداوات"، بينما ينحني أطفالها على بساط اللعب خلفها، مضيفة أن الأمر استغرق 5 مرات لإخراج الفيديو بالشكل الصحيح.