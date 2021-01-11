القمامة تغزو عزبة مطار إمبابة.. والأهالى يستغيثون

انتشرت تلال من القمامة في حواري وشوارع منطقة عزبة مطار إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، الأمر الذي استغاث منه الأهالي والسكان خاص محيط شارع أبوعلي الكيلاني والذي تحول انقلب خاص للقمامة وهو ما تضرر منه السكان وطالبوا بسرعة حل الأزمة ورفع القمامة من الشوارع.وقال محمد أحد سكان المنطقة، إن منطقة إمبابة بالكامل أصبحت مكدسة بالقمامة والمخالفات من قبل الأهالي الذي يلقون بها على قارعة الطريق في انتظار عمال النظافة لرفعها، لافتا إلى أن هناك انتشار مستمر لعمال النظافة إلا أن تراكمها بشكل كبير ومستمر يؤدي لظهور هذا المشهد دون مسئولية من الأهالي.من جانبه أوضح مجدي عبدالرسول، أحد أهالي المنطقة أن العديد من سكان المنطقة المتضررين تقدموا بشكاوى مرارا وتكرارا للمسئولين والجهات المعنية لكن دون جدوى، خاصة مع استمرار إهمال البعض في إلقاء المخالفات بالطرق، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة إجراءات التعقيم قبل وبعد إزالة القمامة حرصا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.وطالب عرفات، أحد أهالي المنطقة بوضع غرامات وقوانين رادعة تمنع إلقاء المخالفات في الشوارع، خاصة وأنها تمثل اضرار كبيرة على كبار السن والاطفال المتواجدين في المنطقة.