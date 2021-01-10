«الصحة» تحذر الحوامل من مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح للسيدات الحوامل لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا.وحذرت الوزارة الحوامل من الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو لمتابعة الطبيب لمنع الاختلاط بحالات الكورونا، مع ضرورة غسيل الأيدى بصورة مستمرة، وتناول الخضروات والفواكة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتانين سى.كما حذرت من الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا، مشيرة إلى ضرورة عدم ملامسة الوجه والعين والأنف.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".