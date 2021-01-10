رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنجلترا تطمح إلى تلقيح كل سكانها البالغين بحلول الخريف

الأحد 10/يناير/2021 - 08:39 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
وكالات
طباعة
أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن حكومة المملكة المتحدة تطمح إلى تلقيح كل سكانها البالغين بحلول فصل الخريف، في وقت يواجه قطاع الصحة العامة في البلاد "وضعا خطيرا".

وصرّح الوزير لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية "بالطبع نبدأ مع الأكثر ضعفا"، لكن "كل البالغين سيتلقون اللقاح بحلول الخريف".

وبريطانيا أكثر دول أوروبا تسجيلا للوفيات جراء كوفيد-19، وقد بلغت حصيلة وفياتها 81 ألفا و431 (563 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة)، وهي تواجه حاليا طفرة في الإصابات بسبب سلالة متحوّرة من الفيروس أكثر قدرة على التفشي.

ومنذ بداية الجائحة، سجّلت المملكة المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19 (54 ألفا و940 الأحد)، وحاليا يرقد 30 ألف مصاب بالفيروس في مستشفيات البلاد.

وأطلق كبير أطباء إنجلترا كريس ويتي تحذيرا في صحيفة "صنداي تايمز"، جاء فيه أن "قطاع الصحة العامة يواجه حاليا وضعا هو الأخطر" في الذاكرة الحديثة.

وتابع: "إذا واصل الفيروس هذا المنحى، ستواجه المستشفيات قريبا صعوبات حقيقية"، محذّرا أن معدّل المصابين نسبة لعديد الطواقم الطبية يتخطى بأشواط الأرقام المعقولة، معتبرا أن هذا المعدّل سيصبح قريبا جدا "غير مقبول".

وفي مسعى للخروج من الأزمة، تسابق الحكومة البريطانية الوقت من خلال حملة تلقيح تأمل أن تتمكّن من خلالها من تلقيح المسنين الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما وأفراد الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر ضعفا بحلول منتصف فبراير، أي نحو 15 مليون شخص ينتمون إلى فئة سكانية تُسجَّل في صفوفها 88 بالمئة من وفيات كوفيد-19.

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية قال الوزير "نحن على السكة الصحيحة" لتحقيق ذلك، مؤكدا أن "مئتي ألف شخص يتلقون يوميا" أحد لقاحي فايزربايونتك وأسترازينيكاأكسفورد.

واوضح الوزير أن حملة التلقيح التي بدأت في مطلع ديسمبر أتاحت إلى الآن لـ1،5 مليون شخص "نحو ثلثهم ممن تتخطى أعمارهم 80 عاما"، تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

لكن خبراء كثرا يتّهمون الحكومة البريطانية بسوء إدارة الجائحة وبالبطء في التصدي للأزمة الصحية.

وأبدت خبيرة الصحة العامة ديفي سريدهار في تصريح لمحطة "تايمز راديو" أسفها "لعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة غير رد الفعل بالإغلاق عندما يتزايد الضغط على المستشفيات".

وبعدما فرضت الحكومة الإغلاق للمرة الثالثة اعتبرت سريدهار أن "من غير الواقعي" أن تأمل السلطات أن يواصل المواطنون التقيّد بهذه القواعد، بعد مرور "نحو عام" على فرض القيود، داعية الحكومة إلى عرض "خطة واضحة للانتهاء من الإغلاق".

موضوعات متعلقة

الزمالك يجمد صفقة باسم مرسي نهائيًا

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب