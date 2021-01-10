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منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

الأحد 10/يناير/2021 - 06:55 م
قناة المديح
قناة المديح
حسين العمدة
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ارتفعت محركات البحث جوجل عن تردد قناة المديح 2021 التى تقدم للمشاهدين فى كافة أنحاء الوطن العربى، الابتهالات ومدح النبى والتواشيح، فضلا عن المحتويات الدينية المختلفة، والقصص الدينية المتعددة، التى تهدف إلى نشر الأخلاق الإسلامية، حيث استطاعت القناة خلال الفترة السابقة تحقيق نسب مشاهدة من خلال المحتوى الدينى التى تقوم بعرضه على شاشة التليفزيون، وتقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير كافة المعلومات والمراحل التى عن طريقها تدعم المواطن بكيفية تنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات، حتى يستمتع بكافة الأناشيد والابتهالات والتواشيح الدينية، ومدح الرسول.

تردد قناة المديح 2021


تقوم القناة بعرض العديد من القصص الخاصة بالصحابة والنبي محمد صلى عليه وسلم، كما تقوم بإذاعة العديد من البرامج الدينية، التى تهدف إلى نشر الوعى الدينى الإسلامي، ونستعرض لكم كافة الخطوات التالية لتنزيل قناة المديح وفقا للتردد الجديد لعام 2021 على القمر الصناعى النايل سات، وهى: 

- يقوم المواطن الذى يرغب فى تنزيل القناة بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الرسيفر، أو ما يعرف باسم "menu"، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الرسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويكتب تردد القناة وهو 12562، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الرسيفر أفقيا، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 34.

- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يقوم جهاز الريسيفر من الوصول إلى القناة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة المديح 2021، وفقًا للتردد الجديد، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وبهذه الخطوات يمكن للمواطن تنزيل القناة على الرسيفر.

برامج قناة المديح 2021 

تقدم المحطة التليفزيونية عددًا من البرامج، بالإضافة إلى أنها تضم مجموعة من أكبر المنشدين، وأبرز البرامج هى:

- برنامج المداحين.

- برنامج مع القراء.

- برنامج أصوات المديح.

- برنامج سيرة الرسول.

- برنامج وسائل الوصول.

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