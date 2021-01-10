انهيار جزئي لعقار سكني خالٍ من السكان ببولاق أبوالعلا

انهيار جزئي لعقار سكني خالٍ من السكان ببولاق أبوالعلا
الأحد 10/يناير/2021 - 07:01 م
هدير مصطفيطباعة
وقع انهيار جزئي لطابق من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة بولاق أبوالعلا.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة بولاق أبوالعلا، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحادث.
بالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى وطابقين أعلاه، وأصيب شخص تصادف مروره أمام المنزل المنهار وتم إسعافه بمحيط المكان، كما تبين أن المنزل صادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أى سكان بداخله، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة بولاق أبوالعلا، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحادث.
بالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى وطابقين أعلاه، وأصيب شخص تصادف مروره أمام المنزل المنهار وتم إسعافه بمحيط المكان، كما تبين أن المنزل صادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أى سكان بداخله، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.