انهيار جزئي لعقار سكني خالٍ من السكان ببولاق أبوالعلا

وقع انهيار جزئي لطابق من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة بولاق أبوالعلا.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة بولاق أبوالعلا، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحادث.بالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى وطابقين أعلاه، وأصيب شخص تصادف مروره أمام المنزل المنهار وتم إسعافه بمحيط المكان، كما تبين أن المنزل صادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أى سكان بداخله، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.