الكينج يحيي الذكرى الأولى لمحمود منير بـ«فينك يا حبيبي»

يستعد الكينج محمد منير، خلال الساعات القادمة مساء اليوم أو صباح غدا الإثنين، لإطلاق رائعة جديدة من أغنيات ألبومه "باب الجمال"، من خلال أغنية ثانية هي "فينك يا حبيبي"، ضمن أغنيات الألبوم الخمسة التي يطرحها بطريقة "السينجل" بأوقات متباعدة.الأغنية الجديدة الجديدة يطلقها الكينج في الذكرى الأولى لصديقه ومدير أعماله وزوج شقيقته محمود منير الذي رحل عن عالمنا 11 يناير الماضي، واثر كثيرا على الفنان الكبير وأدخله في حالة حزن، وتتحدث الأغنية عن فراق الأحباب ويجعل من الطير رسول ليبلغه أشواقه وأنه تغيرت حالته من بعد أن هجره ولم يعد متواجدا في حياتنا والأغنية الجديدة من كلمات وألحان عبد العزيز زين، ومن توزيع أمير محروس.ويتبقى للكينج 3 أغنيات يطرحهم خلال الفترة القادمة ليكون الألبوم كله على المنصات الإلكترونية في خلال أقل من شهر ونصف من الآن، والأغاني المتبقية هي "أنا رايق، وذوق، ومسألة السن"، وعلى صعيد آخر رفض محمد منير التواجد حاليا في أحد الحفلات "أونلاين"، بعد إلغاء حفل جماهيري كان قد اتفق عليه مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا بعد تعافيه من وعكته الصحية.