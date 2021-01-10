لحظات دفن جثمان الفنان هادي الجيار (صور)

أقيمت، منذ قليل، مراسم دفن الفنان هادي الجيار بمقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر، بعد صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.وانتقلت أسرة الفنان الراحل وعدد من نجوم الفن، منهم الفنان أشرف زكي، إلى مقابر الأسرة، وسط انهيار تام من قبل الأسرة بعد وفاة الفنان الراحل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم.وكان على رأس الموجودين قبل الجنازة الفنان أشرف زكي ومنير مكرم، وأيمن عزب، وعدد من أعضاء الأسرة، من أجل استقبال المشاركين في الجنازة التي تنطلق بعد صلاة الظهر، وكان الفنان الراحل قد دخل المستشفى منذ ثلاثة أيام عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تواجد بمستشفى الهرم، ودفع تدهور حالته الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وهو ما لم يستجب له.