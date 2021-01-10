علي جمعة بعد تسلم كارنيه «النواب»: أولي اهتماما بملف تحسين معيشة المواطن

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب.وأضاف جمعة، على هامش حفل استقبال النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا «أتقدم باسمى آيات الشكر للرئيس السيسى.. وأقول له سر للأمام فلا كبا بك الفرس.. الله يوفقك من الأحسن إلى الأحسن».وأكد جمعة، أنه يولى اهتمام كبير بملف الأسرة وكذلك تحسين المعيشة الحياتية للمواطن بما يجعلها أفضل من خلال سن التشريعات اللازمة، وهو فى النهاية الأساسى للدولة، فضلا عن التشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية التى أثرت سلبا فى كثير من المناحي.وأكد جمعة، أن فوضى الفتاوى لن تنضبط بقانون لاسيما فى ظل السماء والفضائيات المفتوحة، إنما الحل فى الثقافة العامة فضلا عن مناهج التعليم والأخلاقيات.