أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

تواجدت أسرة الفنان الراحل هادي الجيار قبل دقائق من صلاة الجنازة على جثمانه بمحيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في حالة انهيار تام.وسادت حالة من البكاء من قبل أفراد الأسرة، بينما عنف بعض أفرادها المصورين ووسائل الإعلام التي حاولت الاقتراب منهم أو التسجيل معهم نظرا للحالة الصعبة التي يتواجدون فيها.وكان عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية قد وصلوا إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في تشييع جنازة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عنا فجر اليوم، عن عمر 71 عاما.وكان على رأس المتواجدين قبل الجنازة الفنان أشرف زكي ومنير مكرم، وأيمن عزب، وعدد من أعضاء الأسرة، من أجل استقبال المشاركين في الجنازة التي تنطلق بعد صلاة الظهر.وكان الفنان الراحل قد دخل المستشفى منذ ثلاثة أيام عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تواجد بمستشفى الهرم، ودفع تدهور حالته الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وهو ما لم يستجب له.