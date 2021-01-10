الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في محافظة كركوك

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي في محافظة كركوك ضمن مايسمى "أشبال الخلافة".وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" "أنه من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقًا، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية، ضمن ما يسمى (أشبال الخلافة) في محافظة كركوك".وأضافت "أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية عام 2007، وبعد استكمال تدريباته في أحد معسكرات داعش آنذاك تم تنسيبهُ في إحدى القوى العسكرية ضمن ما يسمى (ديوان الجند)، وفي عام 2017 اشترك بالهجوم على القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، وكانت كنيته "أبو أنس"، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف، وإحالته للقضاء".