ضبط 17416 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، القائمة فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، عن الآتى خلال آخر 24 ساعة:ضبط عدد (17416) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا.تحرير (658) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.ضبط (234) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1475) أرجيلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.