تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

تقررت بشكل نهائي إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار، ظهر اليوم الأحد، بعد ساعة ونصف الساعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.وكان الفنان هادي الجيار دخل المستشفى منذ ثلاثة أيام عقب الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواجد بمستشفى الهرم لأيام قليلة، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وهو ما لم يستجب له الفنان الراحل.