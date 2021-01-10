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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

5030 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الأحد 10/يناير/2021 - 09:07 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 5030 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل معدل تلوث بنسبة 6.3%.

وبينت الصحة الإسرائيلية وجود 69160 مصابا حاليا، 993 منهم في حالة خطيرة، بينهم 231 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما توفي 3645 شخصا حتى الآن بسبب المرض.

وستبدأ إسرائيل اليوم؛ بإعطاء جرعات ثانية من لقاح "فايزر" لفيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق حملتها للتلقيح، حيث أعطت جرعات اللقاح الأولى إلى 1.7 مليون شخص.

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