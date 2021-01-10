حسن الرداد يدفن والدته فى دمياط اليوم

أعلن الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عن مكان وموعد جنازة والدته بعد أن رحلت عن عالمنا أمس.وكتب الفنان على صفحته على "فيسبوك":"إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط، يوم الأحد الموافق 2021-1-10".وكان الفنان قد نعى والدته قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمى لي على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب".