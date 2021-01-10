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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 04:02 ص
هادى الجيار
هادى الجيار
حسين الجندي
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منذ أسابيع قليلة بدأ الفنان الراحل هادي الجيار التجهيز للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك من خلال عملين دراميين الأول هو مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي، والثاني هو مسلسل "موسى" والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

وعقب إعلان وفاة الفنان هادي الجيار، فقد تسبب ذلك في أزمة كبير لدى المسلسلين المشاركين في السباق الرمضاني المقبل، خاصة أن "الجيار" قد صور بعض مشاهده في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، أما في مسلسل "موسى" فقد كان يستعد لبدء التصوير فيه.

ويدرس صناع مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، أما تعديل جزء من السياق الدرامي الخاص بالمشاهد التي صورها هادي الجيار أو الاستعانة بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التي صورها الفنان هادي الجيار، أما في مسلسل "موسى" فقد كان يستعد لبدء التصوير ولم يصور مشاهد بعد.

وكان قد توفى الفنان هادي الجيار، منذ دقائق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وكشف عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من اكتوبر.

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