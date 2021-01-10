التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» رحاب الجمل وباسم سمرة

أزمة كبيرة نشبت بين الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة، وذلك بسبب تواجدهما معًا في بروفات أحد الأفلام وتشابك الثنائي معًا، حيث قامت رحاب الجمل بنشر بوست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تكشف من خلاله تفاصيل "خناقتها" مع باسم سمرة، حيث كتبت: "تدخل بالأمس بروفة الفيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح، ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون، لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات".رحاب الجمل تتراجع عن تقديم شكوى للنائب العامولكن مع تدخل الفنان أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية في محاوله منه لحل الأزمة، تواصل مع رحاب الجمل وبالفعل حذفت المنشور الذي كتبته تهاجم فيه الفنان باسم سمرة والتي كانت تصفه فيه بـ"الممثل السكران" وتواصلت معها "الدستور" وأكدت أنها مستاءة للغاية مما حدث، وكانت تنوي بالفعل التقدم ببلاغ للنائب العام، ولكن تراجعت بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وحديثه معها بأنه لا يصح أن تتقدم ببلاغ للنائب العام دون العودة للنقابة، وطلب منها تقديم شكوى للنقابة، ووعدها بحل الأزمة، لافتة إلى أنها في طريقها للنقابة لتشرح ما بدر منه.تعليق أشرف زكي على الأزمة في البدايةوقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الدستور"، إنه طلب من الفنانة رحاب الجمل حذف ما كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه تحدث معها في أن مشكلات الزملاء لا يجب أن تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه طالبها بتقديم شكوتها لمجلس النقابة لتوضيح الواقعة، مؤكدًا أنه لا شخص فوق القانون.رد من باسم سمرة على الهجوم الذي تعرض لهوعلق باسم سمرة قائلًا خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "الكلام مش بفلوس يا جملاوي"، ثم أصدر بيان بعد ذلك أكد فيه انه تقدم بشكوى ضدد رحاب الجمل لنقابة المهن التمثيلية وذلك بسبب تطاولها عليه حسب وصفه، وظهر بعد ذلك في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب وأكد أن كل ما ذكرته الفنانة رحاب الجمل غير صحيح وأنه ساعدها في خروج زوجها من قسم الشرطة منذ فترة قريبه.تصاعد الأزمة بعد إيقاف أشرف زكي لـ رحاب الجمل وباسم سمرةأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف رحاب الجمل والفنان باسم سمرة وتحويلهما للتحقيق، وقال في تصريح تليفزيوني لبرنامج "الحكاية"، مع عمرو أديب، إنهما لم يلتزما بتعليماته، ولذلك اتخذ قراره، جاء ذلك على خلفية خلافات أثناء بروفات فيلم "ديك العياط"، يشارك فيه نضال الشافعي، وعمر كمال، وحمو بيكا، ومن إنتاج فاطمة الليبية.رحاب الجمل ترسل شكوى عبر الميل لرئيس الجمهوريةوكشفت الفنانة رحاب الجمل لـ"الدستور" أنه قامت بعمل شكوى وأرسلتها عبر الميل لرئيس الجمهورية، وتابعت: "بكرا أن شاء الله يطلع قرار من النيابة بتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق واللي ليه حق ياخده غير كمان الأستاذ باسم سمرة قال كلام كذب وحاجات غريبة قال جايبني من القسم معرفش إزاي لكن كل ده هيترد عليه قانوني".