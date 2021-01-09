بـ2800 جنيه.. فرص عمل بشركات سياحية في العجوزة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المشروعات السياحية بالعجوزة براتب 2800 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 مندوب توصيل طلبات، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل فوق المتوسط فأقل، وأن يكون يمتلك رخصة دراجة نارية.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01278291111، والتواصل مع المدير المسئول علي الفقي، أو التوجه لمقر الشركة في 47 شارع البطل أحمد عبد العزيز، العجوزة، الجيزة.