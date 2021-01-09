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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر كشوف المستبعدين من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

السبت 09/يناير/2021 - 09:32 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات، وذلك بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

ووفق ما تم إعلانه، فتم استبعاد 9 من المرشحين على منصب النقيب، وذلك أما بسبب عدم اكتمال الشروط أو الكشف الطبي أو صدور أحكام ضدهم، وكذلك تم استبعاد 13 من المرشحين لعضوية مجلس النقابات على مقاعد الشباب، و8 من المرشحين لعضوية المجالس.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

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