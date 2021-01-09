رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2058 إصابة جديدة بكورونا فى جورجيا

السبت 09/يناير/2021 - 07:34 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم السبت تسجيل 2058 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 238 ألفا و86 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 224 ألفا و718 حالة بعد تسجيل 529 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2750 حالة عقب تسجيل 22 وفاة جديدة منذ أمس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ«الممثل السكران»

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودى» فى صالون نجيب محفوظ

يوسف فاخوري يرصد التاريخ الإنساني للسد العالي

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»