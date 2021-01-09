2058 إصابة جديدة بكورونا فى جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم السبت تسجيل 2058 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 238 ألفا و86 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 224 ألفا و718 حالة بعد تسجيل 529 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2750 حالة عقب تسجيل 22 وفاة جديدة منذ أمس.