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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين»: النيابة الإدارية تشرف على انتخابات النقابات الفرعية

السبت 09/يناير/2021 - 08:11 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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أعلن المحامي محمد نجيب، عضو مجلس نقابة المحامين، عن اتفاق النقابة مع هيئة النيابة الإدارية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، المقررة فبراير المقبل.

وكان عدد من المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية، طالبوا بضرورة الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية حرصا على الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات اليوم السبت بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

على الجانب الآخر، كشفت مصادر في نقابة المحامين عن بحث مجلس النقابة تصعيد أحد المرشحين في انتخابات مجلس النقابة العامة في مقعد المحامي سيد عبدالغني، بعد أن وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من المرجح تصعيد محمد راضي مسعود لعضوية مجلس نقابة المحامين خلفا لـ«عبدالغني»، في ظل أنه أعلى الخاسرين في عدد الأصوات خلال الانتخابات التي أجريت مارس الماضي.

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