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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل شروط قبول دفعة جديدة من معاون النيابة

السبت 09/يناير/2021 - 07:31 م
النيابة العامة
النيابة العامة
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل، على ألاّ تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وذلك طبقًا للشروط والمواعيد بدار القضاء العالي وبمقر نيابات الاستنئاف والنيابات الكلية.

وأوضحت النيابة أن عملية التقديم تتم بطلب ملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي بمحكمة النقض اعتبارًا من السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 من ذات الشهر، مقابل سداد 500 جنيه بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب المتقدم ولن يسمح بالدخول دون ارتداء الكمامة وواقي الوجه.

ومن ثم يقدم الطالب الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارًا من السبت 30 يناير وحتى 15 فبراير المقبل من الساعة 8 صباحا وحتي الرابعة عصرًا يوميًا، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا وفقا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة.

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