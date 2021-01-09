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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التليفزيون الصينى يبرز قرارات البنك المركزى المصرى خلال جائحة كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 04:20 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
سارة الشلقاني
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سلط التليفزيون الصيني الضوء على قرارات البنك المركزي المصري، بإلغاء كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر جديدة.

وأوضح التليفزيون الصيني، في تقرير له، أن قرار البنك المركزي المصري من شأنه التخفيف عن المواطنين المصريين في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القرار، المستمر لمدة 6 أشهر جديدة، حتى 30 يونيو المقبل، يهدف إلى رفع الآثار الاقتصادية السلبية عن المواطنين.

وقال التليفزيون الصيني: "ليس ذلك القرار الوحيد الذي اتخذه البنك المركزي المصري، ولكن هناك مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية".

واستعرض التليفزيون الصيني آراء العديد من المواطنين وخبراء الاقتصاد حول أهمية قرار البنك المركزي المصري، والذين أعربوا عن إشادتهم وتقديرهم البالغ لتلك الخطوة التي خففت عن كاهلهم الكثير في ظل انتشار "كوفيد-19".

وقرر البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة، تمديد عدم خصم أي تكاليف أو مصروفات بشأن العمليات البنكية والسحب والإيداع، حتى نهاية يونيو 2021، بعد أن اتخذت الإجراء ذاته منذ بداية العام الماضي، وتحديدا مع بدء انتشار الجائحة.

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