الكنيسة الأنجليكانية ناعية الأسقف منير حكيم: فقدنا خادمًا أمينًا
السبت 09/يناير/2021 - 04:29 م
مونيكا جرجسطباعة
نعى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجيلكانية، الأسقف منير حكيم، رئيس مجمع كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية الذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وذكر حنا في بيان له: فقدنا خادمًا أمينًا ونشكر الله على ما قدمه لله وللكنيسة مرددًا الآية "جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان"
وصلى حنا لشعبه قائلًا: باسم الكنيسة الأسقفية والقسوس والشعب نتضرع إلى الله القدير أن يسكب عزاء في قلوب أسرته ومحبيه وشعبه.
وذكر حنا في بيان له: فقدنا خادمًا أمينًا ونشكر الله على ما قدمه لله وللكنيسة مرددًا الآية "جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان"
وصلى حنا لشعبه قائلًا: باسم الكنيسة الأسقفية والقسوس والشعب نتضرع إلى الله القدير أن يسكب عزاء في قلوب أسرته ومحبيه وشعبه.