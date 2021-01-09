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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا تستفز اليونان وتطلق إنذارين ملاحيين بمياه المتوسط

السبت 09/يناير/2021 - 03:56 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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فى خطوة استفزازية جديدة، أطلقت تركيا إنذارين ملاحيين، اليوم السبت، في مياه البحر المتوسط، كخطوة لتأجيج جديد لصراع شرق المتوسط واستفزاز قبرص واليونان.

ومن المقرر أن يجري إطلاق الإخطار الأول بالقرب من جزيرة ميس اليونانية، بما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية اليونانية، وفقا لموقع «تي 24» التركى.

فيما سيكون الإنذار الثاني قبالة قاش في 14 يناير الحالي، بغرض إجراء تدريبات رماية، وكانت تركيا قد طالبت بنزع السلاح من 6 جزر يونانية.

وأصدرت القوات البحرية التركية 3 إنذارات ملاحية «نافتكس»، فيما ذكرت تقارير أن سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» غادرت ميناء أنطاليا وتتجه في مسار جنوب غربي داخل المياه الإقليمية التركية.

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