أردوغان يصف مظاهرات الطلاب بـ«غذاء الإرهاب» ويؤكد: لا صلة لها بالديمقراطية

فى ظل التحريض من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد طلاب جامعة بوغازيتشى، وصف أردوغان، الاحتجاجات الطلابية بغذاء الجماعات الإرهابية، وغرضها التشويش على التعليم في الجامعات.ونفى أردوغان في افتتاح جسر يربط بين مدينتي إلازيغ وديار بكر، وجود صلة بين احتجاجات جامعة بوغازيتشي وممارسة الديمقراطية أو حرية الرأي والتعبير، وفقا لموقع تي 24 التركى.وحرض أردوغان ضد طلاب جامعة بوغازيتشي، ووصفهم بإرهابي داعش، ويقف وراءهم حزب الشعب الجمهوري.واعتقلت قوات الشرطة التركية 45 طالبا في احتجاجات ضد تعيين أردوغان، عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، وصيا على جامعة بوغازيتشي، فيما بدأت اليوم في محاكمة 21 طالبا.