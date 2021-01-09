«فتاة خدرته».. تجديد حبس 4 متهمين بقتل سعودى وسرقته في السيدة زينب

جدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حبس 4 متهمين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بقتل شخص "سعودى الجنسية"، داخل شقته بغرض السرقة بمنطقة السيدة زينب.وتبين أن وراء ارتكاب الحادث أربعة متهمين "فتاتين وشابين"، واتفقا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي كانت تتردد على مسكنه بالسيدة زينب.وكان بلاغا قد ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب يفيد بالعثور على جثة سعودى مقتول داخل شقته في ظروف غامضة، وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص وتم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.