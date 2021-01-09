أشرف زكي: حالة هادي الجيار مستقرة

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ «الدستور»، أن حالة الفنان هادي الجيار الصحية، الآن مستقرة، ويتحسن مع المتابعة الصحية.جاء ذلك بعد تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير خلال الساعات الماضية وفقا لتصريحات الفنانة نهال عنبر عبر حسابها على انستجرام والتي قالت إنه يحتاج للدعاء.وكان الفنان الكبير دخل أحد المستشفيات أمس الجمعة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد واحتياجها للمتابعة الطبية.وكان الفنان الكبير بدأ تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مع النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي للعرض خلال رمضان القادم.