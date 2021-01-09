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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة المحامى أحمد البحقيرى فى قضية حيازة سلاح

السبت 09/يناير/2021 - 02:06 م
أحمد حمزة البحقيري
أحمد حمزة البحقيري
ندى حمدي
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تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات الجيزة محاكمة أحمد حمزة البحقيرى، المحامي بتهمة حيازة أسلحة نارية.

وتنظر القضية الدائرة ٢٦ جيزة، حيث يمثل المتهم لمحاكمته بتهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض بعدما اتهمته النيابة العامة بارتكاب جناية أمن دولة طوارئ وجنحة أمن دولة طوارئ.

وكانت أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، المحامى أحمد حمزة البحقيرى، المتهم بحيازة سلاح نارى غير مرخص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية بينهما؛ إلى المحاكمة الجنائية لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السلاح الناري المضبوط مع المتهم ونوعه وعياره.

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدامه فى ترويع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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