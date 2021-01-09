بينهم 38 من ذوي القدرات.. تعيين 458 شابًا بالسويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 458 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1138 مواطنا باحثا عن فرص العمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأشار إلى أن المديرية قامت باستخراج 1200 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن الانتهاء من دورتين تدريبتين بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في مجال الكهرباء واللحام لـ 15 متدربا لكل دورة.