زعيم كوريا الشمالية: نعتزم تطور علاقاتنا مع روسيا والصين

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن بلاده تنوي مواصلة تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.وقال كيم جونج أون، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر عام لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد، إن بيونج يانج وضعت أساسًا لتطوير وتوسيع علاقات الصداقة مع موسكو، كما تلقت ضمانات للتصميم على تعزيز الاتصالات الثنائية من قبل بكين.