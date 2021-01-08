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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:55 م
جريدة الدستور
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سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على ما حدث في قمة العلا بالسعودية، بعد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ووضع اتفاق إطاري للتصالح مع قطر.



وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن هناك آراء كثيرة تتحدث عن أن الدولة تصالحت مع قطر «ببلاش» بعد سنوات من النزاع والهجوم على قطر واتهماه بدعم الإرهاب.



وتابع محمد الباز أن الاتفاق الذي تم في العلا، هو في الأساس اتفاق تضامن تم فيه وضع الخطوط العريضة للتصالح، ووبعدها سيتم الحديث عن التفاصيل.



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