هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على ما حدث في قمة العلا بالسعودية، بعد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ووضع اتفاق إطاري للتصالح مع قطر.













وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن هناك آراء كثيرة تتحدث عن أن الدولة تصالحت مع قطر «ببلاش» بعد سنوات من النزاع والهجوم على قطر واتهماه بدعم الإرهاب.











