هل يتوسط ممدوح موسى للصلح بين عزيز الشافعي ورامي صبري؟

علق الموزع الموسيقي عزيز الشافعي على تعليق الإعلامي ممدوح موسى حول إمكانية التصالح بينه وبين المطرب رامي صبري وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.وكتب عزيز قائلا:"صباح الخير وجمعة مباركة.. بشكر الإعلامي المحترم ممدوح موسى على ذوقه وكلامه المحترم رغم إن مفيش سابق معرفة شخصية بينا ف حبيت أوصله تقديري، وبتفق مع تامر حسين ف كل حرف قاله".فيما قال تامر حسين:"ياحبيبى انت تعرف أخلاقنا أنا وعزيز ده راجل اتهمنا بالباطل وحط عمرو دياب فى جُملة مفيدة معرفش ليه ؟؟؟ وكدِب كدبه لا أخلاقية وموقفى أنا وعزيز منه زى ما غلط فى العلن يعتذر فى العلن بمنتهى البساطة والإحترام وننجح بشرف كلنا من غير ما نحط اسم عمرو دياب فى جُملة مفيدة احنا فى غنىّ عن الترندات اللى من النوع ده فيها رُخص".وكان رامي صبري قد بدا القصه قائلا عبر حسابه بموقع الفيس: ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني، وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية زي مانتي.. لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.