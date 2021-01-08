حي شرق مدينة نصر يغلق عددا من الكافيهات المخالفة

وجه رئيس حي شرق مدينة نصر بإيقاف أعمال التشطيبات المخالفة وإزالة الشدة الخشبية على واجهة العقار رقم ٥٩ شارع عبدالحكيم الرفاعي مع شارع سمير عبد الرؤوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما واصل حي شرق مدينة نصر من تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتعليمات رئيس الحي بإتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.ووجه العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة لمتابعة رفع إشغالات كافيهات ومقاهي شارع أنور المفتي المنطقة الأولى ومتابعة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ومصادرة الشيش والمخالفات.ووجه العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بعمل حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات ١٠٠ شارع مصطفى النحاس كافيه قمرين تم فيها رفع الإشغالات ومصادرة جميع الشيش وإخلاء الجراج، وجاري متابعة رفع ما يستجد من إشغالات وإزالة المخالفات والتعديات.ويهيب حى شرق مدينة نصر المواطنين بتجنب القيام بأعمال إنشائية أو تشطيبات مخالفة دون تصريح تحقيقا للمصلحة العامة ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةضد المخالفين.