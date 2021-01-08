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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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تواصل الفنانة مي عمر حاله النجاح الكبيرة بمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي يقدم طريقة مميزة في عالم الدراما المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث أحدثت الحلقه العاشره من العمل حالة رواج كبيرة بسبب تصاعد الأحداث بين مي عمر ونرمين الفقي. 

تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر

تستكمل الأحداث بذهاب لؤلؤ إلى البنك من أجل أن تعمل توكيل خاص لمدير أعمالها إدوارد ليتولى مهمة إدارة أموالها بشكل رسمي، إلا أنها تفاجأ بظهور والدها حمدى هيكل فى البنك، يعمل ساعيًا، لتلعب الصدفة دورها ويري بطاقة هوية ابنته لؤلؤ أثناء تصويرها، ليقوم بالتصوير معها وطلب رقمها من البنك ويتصل بها ويطلب منها أموال بحجة اشتياقه لابنته، وفي نفس الجانب توقع نيرمين الفقي عقدا جديدا مع أحد المنتجين برقم أقل مما كانت تتقاضاه بسبب تألق لؤلؤ وطلب الجمهور لها.

ويعرض المسلسل المكون من 40 حلقة على شاشة «on» الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 2 صباحًا، كما يعرض على قناة «on دراما» الساعة 10 مساءً، ويُعاد الساعة 5 صباحًا و 3 مساءً.

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تدور قصة المسلسل حول شخصية «لؤلؤ» التي عاشت طفولة صعبة، حيث كانت تعيش في دار أيتام، وتظهر الأحداث قصة صعودها في المجال الفني لتصبح فيما بعد واحدة من ألمع نجوم الغناء.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف و الإخراج محمد سامى.

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