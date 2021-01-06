مي عمر تنتهي من 5 أيام تصوير بـ«نسل الأغراب» وتتابع «لؤلؤ»

دخلت الفنانة مي عمر خلال الأيام الماضية تصوير مسلسلها الجديد "نسل الأغراب تحت قيادة المخرج محمد سامي، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما التليفزيونية.وانتهت الفنانة حتى الآن من تصوير 5 أيام من مسلسلها الصعيدي الجديد الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، وأمير كرارة، وعدد كبير من النجوم للعرض خلال رمضان القادم، واستغل المخرج الفترة التي توقف فيها امير كرارة عن التصوير لإصابته بفيروس كورونا وكثف تصوير مشاهد مي عمر وأحمد السقا لعدم إضاعة الوقت.وعلى صعيد آخر تتابع مي ردود الفعل يوميا على حلقات مسلسلها الجديد "لؤلؤ"،وتنشر إشادات ومتابعات الجمهور لحلقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.