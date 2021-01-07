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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عرض منصة المتحدث باسم «النواب الأمريكي» للبيع

الخميس 07/يناير/2021 - 11:27 م
النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
محمد عمر
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سرق أحد أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، منصة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، خلال اقتحام المحتجين أمس لمقر الكونجرس في العاصمة.

وعلى الفور استغل أحد الأفراد الحدث وعرض المنصة الرسمية للنواب للبيع عبر موقع Ebay الشهير بسعر مبدئي بلغ حوالي 15 ألف دولار، ليقوم الموقع بحذف الإعلان في وقت لاحق فيما لم تعلق السلطات الأمريكية على الواقع ومدى سرقة المنصة من عدمه.

وظهر أحد الأشخاص أمس حاملا لمنصة المتحدث باسم مجلس النواب داخل الكونجرس إلا أنه لم يتم تأكيد نقلها خارج المقر أم لا قبل أن تداهم قوات الحرس الوطني الكونجرس وتخرج المحتجين بعد ساعات من اقتحامه.

وظل المزاد الإلكتروني على سعر المنصة يتزايد حتى قام موقع Ebay بحذف الإعلان.

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