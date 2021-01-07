«بيلوسي» تتهم ترامب بتحريض أنصاره على تمرد مسلح ضد أمريكا

قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن ما فعله الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب هو محاولة لتقويض الانتخابات.وأضافت بيلوسي، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن تنحية الرئيس ترمب أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المطالب لعزله.واتهمت بيلوسي ترامب بتحريض أنصاره على تمرد مسلح ضد أمريكا.