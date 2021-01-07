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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

فتاتان تحنطان جثة والدهما بعد وفاته وشقيقه يكشف الواقعة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:15 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات احتفاظ فتاتين بجثة والدهما عقب وفاته ورفضهما دفنه لحزنهما وحبهما الشديد له.

أشارت التحريات والتحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى أن الأب تولى رعاية الابنتين منذ عدة سنوات عقب وفاة والدتهما، وكان يعاملهما برفق، فسادت علاقتهم الحب والمودة حتى مرض الأب مرضا فارق على إثره الحياة، إلاّ أن الفتاتين رفضتا فكرة دفنه وابتعاده عنهما، فاحتفظتا بجثته عدة أيام داخل الشقة، بعد وضع بعض الكريمات عليها في محاولة لتخفيف آثار تعفن الجثة، ولفتاها بشاش أبيض، ومنعتا أفراد عائلتهما من دخول الشقة لزيارة والدهما.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها عندما توجه موظف للاطمئنان على شقيقه المسن الذى يعانى من حالة صحية متدهورة، إلا أن ابنتى شقيقه منعتاه من دخول الشقة عدة مرات، بحجة أن والدهما نائم ولا ترغبان في إزعاجه، بسبب مرضه.

عقب تكرار منع الموظف من زيارة شقيقه، شعر بالشك تجاه ابنتى شقيقه، خاصة مع علمه أن حالة شقيقه الصحية سيئة، وتوجه للشقة وأصر على زيارة شقيقه والاطمئنان عليه، وبعد إلحاح منه تمكن من الدخول، ليكتشف الكارثة بعثوره على شقيقه مفارقا الحياة منذ عدة أيام، وملفوفا بشاش أبيض على جميع أنحاء جسده.

واكتشف وفاة شقيقه ووضع ابنتيه بعض الكريمات المرطبة على الجثة، لمنع انتفاخها وتغير لونها، ورفضهما حقيقة وفاته، لشدة تعلقهما بوالدهما، فأسرع لإبلاغ مديرية أمن الجيزة، ووصل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ابنتيه.

وشرحت التحقيقات أن التحريات الأولية أشارت إلى كون الفتاتين مريضتين نفسيتين و«مهووستين» بحب أبيهما لدرجة رفض دفنه.

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