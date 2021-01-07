الأمم المتحدة تشيد بإجراء انتخابات بلدية في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بأول أربعة انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي تجري اليوم في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي جسر الأخيار وزليتين، بالغرب الليبي.وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان مساء اليوم بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وثمنت جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقًا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.ودعت وليامز جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة.