رئيس المكسيك يتمنى أن تكون الغلبة للديمقراطية والسلام في أمريكا

قال رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الخميس، إنه يأمل في أن تكون الغلبة للديمقراطية والسلام في الولايات المتحدة، وذلك ردا على سؤال عن اقتحام مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، أمس الأربعاء.وذكر، في مؤتمر صحفي اعتيادي: "نتمنى أن يسود السلام، وأن تكون للديمقراطية الغلبة، وأن تستمر الحريات هناك".